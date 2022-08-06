Мэр Хиросимы процитировал Толстого во время церемонии памяти жертв бомбардировки США

Мэр Мацуи сказал, что «именно в счастье других скрывается твое счастье», напомнив, какие угрозы таит в себе применение ядерного оружия.

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В Японии процитировали слова известного русского мыслителя и писателя Льва Толстого. Это сделал мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, зачитывая декларацию мира в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы.

В своей речи Мацуи заявил, что человечество имеет угрозу применения ядерного оружия, которое на себе ощутила Япония 6 августа 1945 года. Его слова приводит ТАСС.

«Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: "На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье"», - заявил японский градоначальник.

Сообщается, что на церемонии в памятник атомной бомбе будет помещен список из 333 907 человек, погибших или признанных погибшими в результате ядерного удара.

В 1945 году в результате взрыва сброшенной на Хиросиму американской атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч. Люди умирали от полученных ран и облучения.

Ранее в Китае заявили, что считают угрозой мировой безопасности ядерный арсенал США.