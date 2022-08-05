Четыре человека тяжело пострадали после удара молнии неподалеку от Белого дома

Отмечено, что у всех пострадавших зафиксированы тяжелые травмы, представляющие угрозу для жизни.

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Недалеко от Белого дома в Вашингтоне четыре человека пострадали от удара молнии. Приводится информация, что двое мужчин и две женщины находятся в критическом состоянии. Удар молнии застиг их в сквере неподалеку от официальной резиденции президента США.

Сообщается, что у пострадавших отмечены угрожающие жизни травмы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местную противопожарную службу.

«Удар молнии в парке Лафайет. Сотрудники экстренных служб доставили в местные больницы двух мужчин и двух женщин. У всех зафиксированы тяжелые травмы, представляющие угрозу для жизни», - цитирует агентство.

Ранее в подмосковном Воскресенске молния ударила в семью, отдыхавшую на озере Светлое. На берегу водоема находились муж, жена и ребенок. Позднее стало известно, что трех человек госпитализировали в медучреждение. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.