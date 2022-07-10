Трех человек госпитализировали после удара молнии в Воскресенске

По данным регионального минздрава, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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После удара молнии в подмосковном городе Воскресенск трех человек госпитализировали в медучреждение. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«Трое пострадавших в результате попадания молнии госпитализированы в Воскресенскую областную больницу. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Напомним, в Воскресенске молния ударила в семью, которая отдыхала на озере Светлое. Уточняется, что на берегу водоема находились муж, жена и ребенок. По данным источника «Известий», у пострадавших диагностированы ожоги груди и спины.