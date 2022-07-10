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Молния ударила в семью с ребенком на озере в Подмосковье

Елизавета Потейчук
20:55 10.07.2022
Медики диагностировали у пострадавших ожоги груди и спины.
Молния ударила в семью с ребенком на озере в Подмосковье
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В Подмосковном городе Воскресенск молния ударила в семью, которая отдыхала на озере Светлое. Уточняется, что на берегу водоема находились муж, жена и ребенок. На место инцидента была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Кроме того, у супружеской пары с собой не было документов, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают их личности.

Как сообщил источник «Известий», пострадавшие были доставлены в реанимацию Государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Воскресенская Областная Больница». Врачи диагностировали у них ожоги груди и спины. Состояние отца и матери оценивается как стабильно тяжелое, девятилетний мальчик травм не получил.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один человек погиб в столичной больнице из-за непогоды. Градоначальник также призвал москвичей быть внимательными и острожными.

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