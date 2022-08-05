В ночном клубе Таиланда из-за пожара погибли 13 человек, еще 35 ранены

Пожар начался около часу ночи по местному времени, его жертвами стали граждане Таиланда.

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В Таиланде погибли 13 человек в результате пожара в ночном клубе. Сообщается, что еще 35 человек пострадали от огня. Инцидент произошел в провинции Чонбури юго-восточнее от Бангкока. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Так, полковник полиции Вуттипонг Сомджай сообщил, что пожар в ночном клубе Mountain B в районе Саттахип начался около часу ночи по местному времени. Все жертвы - граждане Таиланда.

Немногим ранее приводилась информация о пожаре на складе маркетплейса OZON в подмосковной Истре. Тогда из здания склада эвакуировали тысячу человек.

Площадь возгорания достигла 55 тысяч «квадратов». Прибывшие к месту пожара два вертолета Ка-32 совершали 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн.