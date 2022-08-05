Адвокат Винника сообщила о его исчезновении после прибытия в Афины

Защита Винника подозревает, что россиянина могли похитить и насильственно увезти в США.

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После прибытия на территорию Греции гражданин России Александр Винник пропал. О происшествии рассказала адвокат мужчины Зои Константопулу.

По ее мнению, ситуация крайне напоминает похищение. О россиянине не могут ничего узнать полдня. Правоохранители при этом, по словам защитницы, утверждают будто им ничего не известно о Виннике.

Адвокату мужчины удалось, несмотря на учинение препятствий со стороны силовиков, попасть в полицейское управление аэропорта в Афинах. Именно в этот город летел ее подзащитный. Теперь же его судьба неизвестна, а ответственные высокопоставленные лица, по заявлению Константопулу, скрываются.

«В этот момент Александр Винник, возможно,.. находится внутри управления, и мне не дают доступа», - указала она в интервью РИА Новости.

Согласно другой версии Винника могли насильно посадить на самолет, чтобы доставить в Соединенные Штаты. Если за исчезновением россиянина действительно скрывается подобное, то это, как отметила юрист, является одним из самых вопиющих эпизодов нарушения международного права.

Как объяснила адвокат, с 20 июля был предан огласке факт, что Винник попросил об убежище в Греции. Уполномоченные власти были уведомлены о прошении. Также в дело был посвящен уполномоченный по правам человека, который посодействовал процессу, оказав поддержку гражданину РФ.

Константопулу заявила, что насильственно увести попросившего об убежище человека, не предоставив тому шанса встретиться с его защитой, с представляющими его страну дипломатами, которые несколько часов провели вблизи аэропорта, с уполномоченными властями - это совершенно неслыханно.

«Если произошло такое, то... речь идет об ужасающем процессе», - заключила юрист.

Ранее стало известно, что преследуемый США за нарушение американского финансового законодательства Александр Винник был доставлен из Франции в Грецию. У юристов, занимающихся его случаем, сразу возникли опасения относительно возможности передачи его Афинами американской стороне.