Защитник сообщил, что Александра Винника доставили в Грецию

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Гражданина России Александра Винника, которого преследует США за нарушение американского законодательства и создание без лицензии биржи криптовалют, доставили из Франции в Грецию. О транспортировке Винника сообщил его адвокат Фредерик Бело.

«Он доставлен в Грецию», - сообщил Бело ТАСС.

По данным РИА Новости, 4 августа Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции Винника и окончании дела в отношении россиянина на территории Франции. Россиянина передали Греции по запросу об экстрадиции, затем Греция может передать Винника США.

Напомним, что Винника арестовали в 2017 году в Греции по обвинению в ряде киберпреступлений, связанных с вымогательством денег у интернет-пользователей. С 23 января 2020 года Винник содержался под стражей на территории Франции.