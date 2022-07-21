США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника из Франции

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года и арестован по запросу американских властей.

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США отозвали свой запрос на экстрадицию россиянина Александра Винника, где его подозревают в мошенничестве и отмывании денег через биткоины.

По словам его адвоката Фредерика Бело, это является обманным маневром, а цель американских властей - добиться того, чтобы российский гражданин не только остался в тюрьме, но еще и был возвращен в Грецию, а оттуда отправлен в США.

По словам юриста, в ходе слушаний в Следственной палате суда Парижа поднимался вопрос об отсутствии уведомления Винника о запросе РФ на экстрадицию, который был направлен во Францию раньше американского.

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года и арестован по запросу американских властей. Помимо США его экстрадиции потребовала и Россия. В мае 2018 года Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 миллионов рублей.