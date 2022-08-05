Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Кроме того известно, что армия Израиля проводит операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»*.

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Армия обороны Израиля открыла огонь по целям радикалов в секторе Газа. Уточняется, что в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

«Армия обороны Израиля сейчас атакует сектор Газа», - сообщает армия обороны страны в своем официальном Telegram-канале.

Также известно, что в настоящее время армия Израиля проводит операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»*.

Ранее были опубликованы кадры израильского удара по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел. Как следует из сообщения пресс-службы израильской армии, удары были нанесены по «объекту производства оружия, расположенному внутри военного поста ХАМАС».

* «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.