Пятилетняя девочка погибла после авиаудара Израиля по сектору Газа

В общей сложности жертвами удара израильской армии стали семь человек.

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В результате авиаудара армии Израиля по сектору Газа погибли семь человек. Среди жертв - пятилетняя девочка. Вместе с тем ранения получили 40 человек.

«Число погибших при израильском авиаударе по Газе на данный момент выросло до семи, среди них - пятилетняя девочка, ранения различной степени тяжести получили 40 человек», - передает РИА Новости заявление Министерства здравоохранения анклава.

Напомним, армия обороны Израиля открыла огонь по целям радикалов в секторе Газа. В приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.