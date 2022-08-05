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Путин и Эрдоган договорились о наращивании объема торговли между РФ и Турцией

Елизавета Потейчук
19:53 05.08.2022
Главы государств также акцентировали внимание на необходимости обеспечения выполнения Стамбульских соглашений, в том числе беспрепятственного экспорта зерна из России.
Путин и Эрдоган договорились о наращивании объема торговли между РФ и Турцией
© Фото: Вячеслав Прокофьев РИА Новости
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Россия и Турция будут наращивать объемы двусторонней торговли, а также идти навстречу ожиданиям друг друга по вопросам энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи.

«Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство», - приводит ТАСС текст заявления.

Отмечается, что главы государств также акцентировали внимание на необходимости обеспечения выполнения Стамбульских соглашений, в том числе беспрепятственного экспорта зерна из России. Стороны также признали важность конструктивных отношений Москвы и Анкары в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из портов Украины.

Напомним, встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продлилась свыше четырех часов. Президенты РФ и Турции также договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа Анкаре.

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