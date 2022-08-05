Президенты РФ и Турции договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа Анкаре

Вместе с тем главы государств договорились о наращивании объема торговли между Россией и Турцией.

© Фото: Ministry of Energy RussiaTwitter.com Globallookpress

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились о частичной оплате российского газа в рублях для поставок данного сырья Анкаре. Об этом проинформировал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется - 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», - цитирует ТАСС слова Новака.

Кроме того главы государств договорились о наращивании объема торговли между Россией и Турцией.

Напомним, встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продлилась свыше четырех часов. Во время беседы с президентом Турции российский лидер заявил, что партнеры из стран Европы должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит российского газа.