В стране и мире Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершены Елизавета Потейчук По итогам встречи главы государств приняли совместное заявление. © Фото: Вячеслав Прокофьев РИА Новости Читайте нас на: В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча лидеров двух государств продлилась свыше четырех часов. «Да. Завершились», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Также, как сообщает РИА Новости, по итогам встречи Путин и Эрдоган приняли совместное заявление. Ранее президент России заявил, что партнеры из стран Европы должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит российского газа. По его словам, нефть, уголь и газ из России в большом объеме идут для потребления и в самой Турции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика