Блинкен: авианосец США останется в акватории Тайваня для наблюдения

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Американский авианосец «Рональд Рейган» останется в акватории Тайваня для наблюдения за ситуацией в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Министр обороны Ллойд Остин распорядился, чтобы авианосец "Рональд Рейган" остался на позиции в пределах района для мониторинга ситуации», - заявил Блинкен на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже.

После визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Китай начал масштабные военные учения в трех акваториях вблизи острова. Кроме того, к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня проводятся военно-морские и воздушные учения. В Кремле считают, что эти учения являются суверенным правом Китая.

После визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Китай начал масштабные военные учения в трех акваториях вблизи острова. Кроме того, к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня проводятся военно-морские и воздушные учения. В Кремле считают, что эти учения являются суверенным правом Китая.