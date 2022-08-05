Лошади и степь: в Монголии состоялась жеребьевка на конкурс АрМИ «Конный марафон»
Взору зрителя предстают, кажется, бесконечные степи. Утренняя прохладная погода настраивает участников на нужный лад - впереди их ждет длинный верховой марафон.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует кадры жеребьевки на конкурс Армейских международных игр «Конный марафон».
Взору зрителя предстают, кажется, бесконечные степи. Утренняя прохладная погода настраивает участников на нужный лад - впереди их ждет длинный верховой марафон.
Ранее наш канал публиковал кадры прибытия в Калининград участников конкурса «Морской десант» из Гвинеи и Ирана.
Тем временем в Новосибирск на конкурс Армейских международных игр «Отличники войсковой разведки» прибыли представители Армении, Узбекистана и Индии.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов