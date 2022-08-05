Армия Лошади и степь: в Монголии состоялась жеребьевка на конкурс АрМИ «Конный марафон» Взору зрителя предстают, кажется, бесконечные степи. Утренняя прохладная погода настраивает участников на нужный лад - впереди их ждет длинный верховой марафон. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: «Звезда» публикует кадры жеребьевки на конкурс Армейских международных игр «Конный марафон». Взору зрителя предстают, кажется, бесконечные степи. Утренняя прохладная погода настраивает участников на нужный лад - впереди их ждет длинный верховой марафон. Ранее наш канал публиковал кадры прибытия в Калининград участников конкурса «Морской десант» из Гвинеи и Ирана. Тем временем в Новосибирск на конкурс Армейских международных игр «Отличники войсковой разведки» прибыли представители Армении, Узбекистана и Индии. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика