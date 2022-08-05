Представители Армении, Узбекистана и Индии прибыли на АрМИ-2022 в Новосибирск
В Новосибирске встретили три делегации, прибывшие на Армейские международные игры. В пятницу приехали представители Индии, Узбекистана и Армении, участники конкурса «Отличники войсковой разведки».
В субботу ожидается приезд белорусских участников, а на следующей неделе прибудут две иностранные команды из республик Зимбабве и Судан. Всего участников должно быть 90 человек, а вся делегация, включая сопровождающих, составит 170 человек.
Делегации были встречены торжественно: играл оркестр, наряженные в традиционные русские одежды девушки угощали гостей караваем с солью. В ближайшее время конкурсантам предстоит начать готовиться к соревнованиям.
«До начала соревнований будут проводиться инструкторско-методические занятия и тренировка команд на нашей учебно-материальной базе», - рассказывает заместитель начальника Новосибирского высшего военного командного училища Ильфат Садыков.
Ранее в Калининград на конкурс «Морской десант» прибыли команды Ирана и Гвинеи. Команда из Гвинеи - одна из самых малочисленных, они участвуют вне конкурса. Команда Ирана же, напротив, одна из самых опытных и рассчитывает на свою победу. В понедельник, 8 августа, участники приступят к тренировкам.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов