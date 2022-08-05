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Международный «Морской десант»: в Калининград прибыли участники АрМИ-2022 из Гвинеи и Ирана

Максим Румянцев
09:06 05.08.2022
Команда Гвинеи - одна из самых малочисленных, команда Ирана - наоборот, одна из самых опытных и постоянных участниц игр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Иностранные участники Международных армейских игр прибывают в Калининградскую область на конкурс «Морской десант». Первыми их встречают врачи - медосмотр и обязательный тест на коронавирус, и только после этого переезд к месту размещения, поближе к морю и полигону Хмелевка, где будут проходить все испытания.

Первыми гостями стали участники из Ирана и Гвинеи. Здесь, в Калининградской области, им предстоит провести три недели. Чемоданы, спортивная форма, усталость от перелета - все остается в комнатах, у них - всего несколько минут, чтобы заселиться и переодеться с дороги. Для участия в торжественном митинге команды строятся полностью экипированными в военную форму своих стран. Звучат национальные гимны, поднимаются государственные флаги.

Команда Гвинеи - одна из самых малочисленных. В силу этого в «Морском десанте» они участвуют вне конкурса. И тем не менее, настроены весьма решительно. Команда Ирана - наоборот, одна из самых опытных, участвует в АрМИ регулярно, главной целью считает укрепление дружбы между народами. Но и на победу эти участники также рассчитывают.

В столовой тоже все готово к встрече гостей: меню подобрано с учетом особенностей и предпочтений национальной кухни каждой страны. И разумеется, предстоящих физнагрузок по уровню российских морпехов. Раздаточная линия, салат-бар, столики на четверых - единственное отличие в том, что на каждом столе расположены флажки - российский и одной из стран-участниц.

Уже в понедельник, 8 августа, команды приступят к изучению трассы, огневым тренировкам и другим подготовительным мероприятиям. Торжественная церемония открытия конкурса «Морской десант» АрМИ-2022 состоится позже.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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