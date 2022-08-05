Лавров заявил, что не увидел заинтересованности Блинкена в разговоре с ним

Напомним, что глава МИД России в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже на полях АСЕАН.

«Наверное, Кирби забыл дать ему поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте», - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел России в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в ходе встречи с китайским коллегой Ван И на полях АСЕАН заявил, что попытки США доминировать бесперспективны. Как отметил дипломат, США демонстрируют вседозволенность, вмешиваясь в конфликт на Украине и в отношения между Китаем и Тайванем.

До этого официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова отреагировала на идею Соединенных Штатов «поймать за пуговицу» Лаврова для разговора.