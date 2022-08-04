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«Есть еще брюки»: в МИД РФ отреагировали на идею США «поймать за пуговицу» Лаврова для разговора

Елизавета Потейчук
20:43 04.08.2022
Глава МИД РФ 4-5 августа принимает участие во встречах в формате Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.
«Есть еще брюки»: в МИД РФ отреагировали на идею США «поймать за пуговицу» Лаврова для разговора
© Фото: MFA Russia Twitter.com Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в академии МИД РФ необходимо ввести курс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки». Таким образом дипломат прокомментировала заявление представителя Белого дома о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен постарается «поймать главу МИД России Сергея Лаврова за пуговицу» на АСЕАН для обсуждения проблемы заключенных.

«За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипакадемии ввести спецкурс “Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки”», - написала дипломат у себя в Telegram.

Напомним, Сергей Лавров 4-5 августа принимает участие во встречах в формате Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Глава МИД РФ, согласно программе, должен был посетить Мьянму и принять участие в мероприятиях Россия - АСЕАН в Камбодже.

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