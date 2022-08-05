Лавров заявил, что попытки США доминировать бесперспективны

США демонстрируют вседозволенность, вмешиваясь в конфликт на Украине и в отношения между Китаем и Тайванем, как отметил дипломат.

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Глава российского МИД Серей Лавров назвал попытки США распространять свое влияние в мире бесперспективными. Он сказал об этом на встрече с китайским коллегой Ван И в ходе министерских мероприятий АСЕАН.

«И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо», - заявил он.

Он также отметил, что американские коллеги показывают вседозволенность и подавляют самостоятельность стран, не желающих подчиняться. В качестве примера он привел ситуацию с Тайванем, когда спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси прилетела на остров с визитом, не согласовав его с официальными властями Китая.

Лавров упомянул и конфликт на Украине, в котором США приняли сторону киевского режима. Как отмечает дипломат, националистическую политику Киева Соединенные Штаты игнорировали.

«Точно так же и в случае с визитом госпожи Нэнси Пелоси на Тайвань они проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя. Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали», - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее The Washington Post опубликовал материал о том, как планы США по изоляции Москвы сорвались. Обозреватель газеты указал на увеличение импорта российских удобрений и энергетических ресурсов в Индию. Размеры импорта из России за май составили 8,3 миллиарда долларов, что почти в трое выше показателей за аналогичный период прошлого года.