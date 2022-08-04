Армия На защите Донбасса: новые истории о героизме участников спецоперации Алиса Краузе Военнослужащие продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют отвагу, мужество и самоотверженность. © Минобороны России Гвардии старший лейтенант

Степан Минаев, заместитель командира десантно-штурмовой роты морской пехоты Тихоокеанского флота Группа морских пехотинцев под командованием гвардии старшего лейтенанта Степана Минаева освобождала один из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по населенному пункту, Степан обнаружил укрепленное здание националистической группировки. Окружив здание, морпехи-тихоокеанцы приступили к штурму вражеских позиций. Степан Минаев, находясь на передовом рубеже атаки, умело руководил подразделением. В ходе боя, рискуя жизнью, гвардии старший лейтенант Минаев лично вынес из-под снайперского огня противника раненого подчиненного. По итогам ожесточенного боя украинские националисты, понеся большие потери, сложили оружие и сдались в плен. При осмотре вражеских позиций Степан обнаружил в здании беспилотные летательные аппараты, радиостанции западного производства, карты местности, GPS-навигаторы, обмундирование, оружие и боеприпасы. Благодаря полученным от гвардии старшего лейтенанта Минаева данным с обнаруженных карт местности, позиции боевиков были уничтожены артиллерийским огнем российских военных. © Минобороны России Подполковник Владимир Бабец, заместитель начальника штаба стрелкового батальона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики В подразделении Владимира Бабца проходят службу люди, которые в мирной жизни стояли у станков на заводах, добывали уголь в шахтах и до 2014 года не помышляли о том, что возьмут в руки оружие. Свой боевой путь батальон начал в Дебальцево. За это время вчерашние рабочие и шахтеры вынужденно научились успешно воевать с врагом, который развязал войну в Донбассе. Бойцы ЛНР не только отважно бились в окопах, но и помогали местному населению освобожденных городов и поселков налаживать мирную жизнь, занимались разминированием противопехотных мин, которыми ВСУ из «Градов» засыпали улицы мирных городов. Самым памятным и сложным для подчиненных Владимира Бабца стал бой в районе Углегорской ТЭС. Мощные бетонные конструкции советской постройки защищали позиции националистов, но это им не помогло и укрепрайон был взят союзными силами. В бою подчиненные Владимира Бабца уничтожили до десяти единиц тяжелой боевой техники и большое количество живой силы противника. © Минобороны России Старший лейтенант Алексей Ткачев, заместитель командира стрелковой роты 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР Алексей Ткачев по специальности шахтер. Впервые в ряды Народной милиции Луганской Народной Республики он пришел служить в 2014 году. Отслужив по контракту, искал себя в других мирных профессиях, но с началом специальной военной операции добровольно вернулся в строй защитников Донбасса, потому что считает своим долгом защиту своего дома, своей земли и своей семьи. Принимал участие в освобождении от ВСУ нескольких населенных пунктов ЛНР. При решении поставленных задач неизменно проявляет высокий профессионализм, смелость и отвагу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика