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ВС Китая в рамках учений нанесли удары по целям в Тайваньском проливе

Анастасия Бобылева
09:11 04.08.2022
Эти учения стали ответом на несанкционированный визит Нэнси Пелоси в Тайвань.
ВС Китая в рамках учений нанесли удары по целям в Тайваньском проливе
© Фото: Hu Shanmin, XinHua, Globallookpress
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Народно-освободительная армия КНР провела военные учения в восточной части Тайваньского пролива, в рамках которых Вооруженные силы Китая нанесли удар по целям.

«Около 13:00 4 августа в Тайваньском проливе были проведены боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты», - передает РИА Новости сообщение на официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования.

В четверг официально начались массовые военные учения Китая вблизи острова Тайвань. Они должны продлиться до 12:00 воскресенья.

Ранее посол КНР Цинь Ган в США предупредил о мощном и сильном ответе Пекина на несогласованный с китайскими властями визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. После этого Народно-освободительная армия Китая начала учения в трех акваториях к северу, юго-западу и юго-востоку от острова.

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