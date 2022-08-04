ВС Китая в рамках учений нанесли удары по целям в Тайваньском проливе
Народно-освободительная армия КНР провела военные учения в восточной части Тайваньского пролива, в рамках которых Вооруженные силы Китая нанесли удар по целям.
«Около 13:00 4 августа в Тайваньском проливе были проведены боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты», - передает РИА Новости сообщение на официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования.
В четверг официально начались массовые военные учения Китая вблизи острова Тайвань. Они должны продлиться до 12:00 воскресенья.
Ранее посол КНР Цинь Ган в США предупредил о мощном и сильном ответе Пекина на несогласованный с китайскими властями визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. После этого Народно-освободительная армия Китая начала учения в трех акваториях к северу, юго-западу и юго-востоку от острова.