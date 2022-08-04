В стране и мире ВС Китая в рамках учений нанесли удары по целям в Тайваньском проливе Анастасия Бобылева Эти учения стали ответом на несанкционированный визит Нэнси Пелоси в Тайвань. © Фото: Hu Shanmin, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Народно-освободительная армия КНР провела военные учения в восточной части Тайваньского пролива, в рамках которых Вооруженные силы Китая нанесли удар по целям. «Около 13:00 4 августа в Тайваньском проливе были проведены боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты», - передает РИА Новости сообщение на официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования. В четверг официально начались массовые военные учения Китая вблизи острова Тайвань. Они должны продлиться до 12:00 воскресенья. Ранее посол КНР Цинь Ган в США предупредил о мощном и сильном ответе Пекина на несогласованный с китайскими властями визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. После этого Народно-освободительная армия Китая начала учения в трех акваториях к северу, юго-западу и юго-востоку от острова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика