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Министр экономики Японии Хагиуда заявил о намерении Токио сохранить интересы в «Сахалине-2»

Игнат Далакян
08:13 04.08.2022
Согласно словам Хагиуда, позиция на продолжение интересов Японии не менялась.
Министр экономики Японии Хагиуда заявил о намерении Токио сохранить интересы в «Сахалине-2»
© Фото: В. Немировский, РИА Новости
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В Японии настроены на сохранение интересов в «Сахалине-2». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

«Что касается проекта "Сахалин-2", то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась», - цитирует РИА Новости министра, комментирующего постановление правительства РФ о создании нового оператора проекта.

Ранее Япония уведомила Соединенные Штаты о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2» после решения Российской Федерации сделать его оператором российское ООО.

Напомним, что в конце июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество оператора проекта «Сахалин-2» передадут в безвозмездное пользование новому российскому предприятию.

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