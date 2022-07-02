FT: Путин «щелкнул по носу» западные страны указом о «Сахалине-2»

В четверг президент подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере.

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Российский лидер Владимир Путин своими решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» проучил энергетических гигантов Запада. Об этом пишет издание Financial Times.

Как утверждает СМИ, передача активов государству - это предупреждение для производителей топлива из недружественных стран, которые пытаются продать свои активы.

«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль», - сказано в публикации.

В четверг, 30 июня, Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Как пояснил глава государства, эти шаги продиктованы недружественными действиями некоторых стран.

В частности, теперь все имущество компании Sakhalin Energy будет передано России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2». Ранее Ранее ряд западных СМИ сообщили о начале выхода нефтегазовой группы Shell из российского энергетического проекта.