Япония уведомила США о намерении сохранить доли в «Сахалине-2»

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Япония уведомила США о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2» после решения РФ сделать его оператором российское ООО. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

В Вашингтоне 29 июля прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии и США в формате «2+2». Хагиуда отметил, что существуют призывы к японским компаниям выйти из этого проекта, однако если их место займут другие организации, то это «лишь увеличит доходы России».

«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», - цитирует министра телеканал NHK.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd., оператора проекта «Сахалин-2», передадут в безвозмездное пользование новому российскому предприятию. Акционерами оператора, в рамках которого добывают газ и нефть на шельфе острова Сахалин, являются «Газпром» (50% акций плюс одна акция), концерн Shell (27,5% акций минус одна акция), группа компаний Mitsui & Co. (12,5%), группа компаний Mitsubishi (10%). Shell в настоящее время готовит соглашение о выходе из проекта, правительство Японии, в свою очередь, ведет согласование с компаниями Mitsui и Mitsubishi по поводу сохранения их долей.