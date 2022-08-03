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Огромный «факел»: полыхающий склад OZON в Истре сняли с воздуха

Алиса Краузе
23:32 03.08.2022
Ночные кадры с неутихающим пожаром на территории Московской области запечатлел коптер «Звезды».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На складе интернет-магазина OZON в подмосковной Истре продолжает полыхать огонь. Осмотреть горящую часть сооружения с разных ракурсов удалось благодаря камере на коптере «Звезды», который подобрался максимально близко к зоне возгорания.

На кадрах можно увидеть, как объятое пламенем пространство резко выделяется на фоне ночного пейзажа. В подсвеченных пожаром силуэтах угадываются обломки огромного здания.

Над помещением, в нескольких участках которого все еще не утихает «живой» огонь, клубятся яркие облака оранжевого дыма. Над полной ликвидацией уже локализованного пожара активно работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что пожарные смогли остановить распространение огня, вспыхнувшего на складе OZON, на площади 55 тысяч квадратных метров. Большая часть подмосковного складского комплекса, занимающего 400 тысяч «квадратов», таким образом была спасена.

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