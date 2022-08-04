Зеленский заявил о желании провести переговоры с Си Цзиньпином

Зеленский заявил, что якобы «Китай может политически, экономически влиять на Россию».

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Гонконгская газета сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести «прямые переговоры» с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отмечено, что в сорокаминутном интервью изданию Зеленский обратился к китайской стороне. Информацию приводит газета South China Morning Post.

«Это очень сильное государство. Это мощная экономика. И Китай - постоянный член Совета Безопасности ООН», - приводит издание слова украинского президента.

Также Зеленский отметил, что Украина последовательно проявляла усилия к установлению тесных связей с Китаем в предшествовавшие конфликту годы.

Ранее президент США Джо Байден заявлял о намерении провести переговоры с Си Цзиньпином. Позже разговор между лидерами состоялся.

Тогда председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на фоне роста напряженности в тайваньском регионе предупредил американского коллегу Байдена о том, что тот, кто «играет с огнем, обожжется».