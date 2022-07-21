В стране и мире Байден сообщил о намерении провести переговоры с Си Цзиньпином Игнат Далакян По словам президента США, телефонный разговор с главой КНР может состояться в ближайшие 10 дней © Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерении провести телефонные переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ближайшие десять дней. «Я думаю, что в ближайшие десять дней поговорю (по телефону - прим. ред.) с председателем КНР Си Цзиньпином», - приводит ТАСС слова президента США в ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Ранее бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что американский президент Джо Байден проигрывает битву за Украину, решив вести опосредованную войну с Российской Федерацией. Полковник в отставке отметил, что политика США опасна и население страны, а также европейцы «уже злятся на своих робких и бестолковых» лидеров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика