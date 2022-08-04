В стране и мире Суд в Москве продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой Елизавета Потейчук Немногим ранее экс-замминистра просвещения признала вину в хищениях и написала явку с повинной. © Фото: Пресс-служба Тверского суда Читайте нас на: Тверской суд Москвы отказался отправлять под домашний арест из СИЗО бывшего замглавы Министерства просвещения России Марину Ракову. Напомним, Ракова признала вину в хищении 21 миллиона рублей, написала явку с повинной и выразила готовность возместить ущерб. «Меру пресечения в виде заключения под стражу продлить до 6 октября», - приводит РИА Новости слова судьи. Уголовное дело в отношении экс-замглавы Минпросвещения, а также ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева было возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Деньги были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика