Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Постановление Тверского суда Москвы о продлении в отношении Раковой срока содержания под стражей до 6 марта 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба в защиту интересов Раковой - без удовлетворения», - сказано в сообщении.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, а также ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева было возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Денежные средства были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года».

По делу, помимо Раковой и Зуева, проходят экс-сотрудники фонда Евгений Зак, гражданский супруг Марины Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. В настоящий момент все они находятся под стражей.