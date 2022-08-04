В МО РФ заявили об испытаниях на жителях Украины потенциально опасных лекарств

В одной из лабораторий в ЛНР были найдены документы, подтверждающие, что на украинцах испытывали незарегистрированные лекарственные препараты, отметил начальник войск РХБЗ.

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в лаборатории медцентра «Фармбиотест» в населенном пункте Рубежное в Луганской Народной Республике были найдены документы, подтверждающие, что на Украине на протяжении нескольких лет над мирными жителями проводились клинические испытания незарегистрированных лекарств, потенциально обладающих серьезными побочными эффектами. По данным Минобороны, исследования проводились в интересах так называемой «Биг Фармы».

«Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с легкостью скрыть. При этом серьезных проверок и надзора со стороны местных властей также не было», - добавил Кириллов.

Кроме того, начальник войск РХБЗ заявил, что фармкомпании Запада испытывали препараты на самых уязвимых украинцах. Вместе с тем в оборонном ведомстве не исключили причастности американского агентства к возникновению коронавирусной инфекции.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.