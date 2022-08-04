В МО РФ не исключили причастности американского агентства к возникновению COVID-19

Реализация сценария развития штамма коронавируса и сворачивание после этого американской программы «Предикт» позволяют предположить преднамеренный характер пандемиии и причастность к ней США.

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В Министерстве обороны России не исключили причастности американского агентства к возникновению COVID-19. По мнению специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов и непредсказуемый в целом характер эпидемического процесса.

Как заявил во время тематического брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, создается впечатление, что пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых вариантов вируса.

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года агентством финансировалась программа "Предикт", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания "Метабиота", известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины», - сообщил Кириллов.

По данным МО, в 2019 году на базе американского института имени Хопкинса прошли учения «Ивент-201», в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - свиней.