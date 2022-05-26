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Фигуранты дела Раковой, у которых МВД провело обыски, стали свидетелями

Игнат Далакян
20:03 26.05.2022
Фигуранты были доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве для допросов в качестве свидетелей.
Фигуранты дела Раковой, у которых МВД провело обыски, стали свидетелями
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Министерство внутренних дел Российской Федерации подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС в рамках уголовного дела бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Фигуранты дела были доставлены на допрос в качестве свидетелей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«МВД России подтверждает факт проведения обысков оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве у трех сотрудников РАНХиГС. Они, а также еще двое работников образовательной организации доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве для допросов в качестве свидетелей», - передает ТАСС слова ведомства.

В российском силовом ведомстве добавили, что указанные следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, выделенного в отдельное производство из уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного ранее в отношении Марины Раковой.

Ранее Московский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Экс-замглава Минпросвещения обвинялась по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, что Марина Ракова обвинялась в хищении более 50 миллионов рублей. Некоторое время она скрывалась от правосудия и была объявлена в федеральный розыск. После чего суд принял решение также направить ее под арест.

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