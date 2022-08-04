Коварный «Лепесток»: как в Донецке борются с минами ВСУ

Силы МЧС Донецкой республики работают сейчас в авральном режиме: поступает множество десятков заявок от жителей Донецка о разбросанных по всему городу противопехотных минах «Лепесток».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Юрий Иванов стал жертвой украинского «Лепестка». Рассказывает, что после взрыва попытался бежать, но понял, что не на чем.

Первую помощь успели оказали соседи. Дальше - госпиталь, операция и ампутация правой ноги чуть ниже колена. На коварной противопехотной мине он подорвался прямо у себя во дворе.

«Сосед передо мной. Вчера я, а он позавчера. Но он (снаряд. - Прим. ред.) не взорвался, а самоликвидировался. Посекло», - рассказал житель Донецка Юрий Иванов.

Силы республиканского МЧС работают сейчас в авральном режиме. Поступают десятки, если уже не сотни, заявок от жителей Донецка о разбросанных по всему городу «Лепестках».

Уже не первую неделю с помощью реактивных кассетных снарядов ВСУ осыпают этими минами целые жилые кварталы. Их находят в скверах, на детских площадках и проезжей части. На «Лепестках» подорвались уже несколько автомобилей, в том числе и маршрутный автобус.

В частном секторе Донецка и там, где высокая трава, мину «Лепесток» фактически невозможно увидеть. Там работает робот разминирования. Только силами МЧС за последние дни обезврежено почти 1500 таких фугасных противопехотных мин.

Более подробно о том, как уничтожают эти противопехотные мины «Лепесток», каков срок их самоликвидации и о том, сколько уже жителей Донецка подорвались на данных снарядах - в репортаже Романа Закурдаева.