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Корреспондент показал, как происходит ликвидация украинских «Лепестков» в Донецке

Тимур Шерзад
Андрей Лазарев
14:51 31.07.2022
Для уничтожения боеприпаса на месте саперы используют тротиловую шашку. Запал от нее горит около минуты, оставляя время отойти на безопасное расстояние.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев показал работу саперов, избавляющих Донецк от украинских боеприпасов дистанционного минирования, которыми противник усеивает центральные улицы столицы ДНР. 

«Только что саперы обезвредили противопехотную мину "Лепесток", снарядили тротиловую шашку. Запал горел ровно минуту, мы отошли на безопасное расстояние», - прокомментировал корреспондент.

Ранее «Звезда» показала, как выглядят кассеты, которыми ВСУ дистанционно минируют Донецк. Фрагменты боеприпаса обнаружили на пересечении центральных улиц столицы ДНР. 

Также, чтобы обеспечить безопасность жителей города, в Донецк прислали робота-сапера для разминирования украинских «Лепестков».

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