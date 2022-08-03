В Донецке на мине «Лепесток» подорвалась маршрутка
Мэр города сообщил об этом в своем Telegram-канале, о пострадавших пока ничего не известно.
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В Донецке маршрутное такси подорвалось на мине ПФМ-1 «Лепесток». Это произошло на северной окраине города.
«По улице Энгельса возле остановки "Дом быта" на мине подорвалось маршрутное такси №10, следовавшее из поселка Октябрьский Рудник», - написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Информации о пострадавших нет. Также мэр сообщил, что на улицах Вахрушева и Шверника, а также на Кремлевском проспекте были обнаружены мины данного типа.
Ранее стало известно о трех жертвах, пострадавших от мин «Лепесток». Молодые люди 2002 и 2005 годов рождения были ранены. Также известно об уже зарегистрированных 11 случаях подрыва этого типа, среди них один ребенок.