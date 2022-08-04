Новые трагедии: чем обернулись новые удары артиллеристов ВСУ по центру Донецка

Под ударом оказалась вся центральная часть города. В это время там было, как всегда, многолюдно. Жители укрывались в подземных переходах. По последним данным, жертвами украинских военных стали 5 мирных жителей, еще шестеро ранены.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Донецк продолжает обстреливать украинская артиллерия. В Кировском районе обстреляли исправительную колонию, погиб сотрудник учреждения, двое заключенных ранены. Под ударом оказалась вся центральная часть города. В это время там было, как всегда, многолюдно. Жители укрывались в подземных переходах. По последним данным, жертвами украинских военных стали 5 мирных жителей, еще шестеро ранены. За всем этим наблюдал корреспондент Роман Закурдаев.

По центру Донецка было несколько «прилетов». Но основной удар был нанесен по отелю «Донбасс Палас». Там выбиты окна, разрушена часть стены. Вокруг все оцеплено экстренными службами. Люди спустились в подземный переход в ожидании возможного следующего обстрела.

«Еще один из снарядов угодил прямо в сквер перед театром, осталась вот такая воронка. Здесь повреждены автомобили - вот автомобиль полиции. Многочисленные осколки - просто изрешечен, от него почти ничего не осталось», - прокомментировал корреспондент.

Ударной волной выбило окна и витрины в одном из кафе неподалеку от театра. В момент обстрела, по всей видимости не было посетителей, так как кафе открывается чуть позже.

Пока на месте работали журналисты и экстренные службы, прогремело еще три мощных взрыва. Люди укрываются в подвалах и в помещениях. Выходить на улицу сейчас небезопасно.

Ранее житель Донецка рассказал, как погибла его жена при сегодняшнем обстреле со стороны ВСУ.

Пока украинские артиллеристы продолжают обстреливать мирный город, российские войска продолжают наступление, чтобы оттеснить врага подальше от жилых кварталов. Также военнослужащие ВС РФ продолжают доставлять гуманитарные грузы - как они это в очередной раз сделали, например, в Лисичанске.