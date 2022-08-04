Российские военные доставили жителям Лисичанска хлеб и питьевую воду

В российском оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие Центрального военного округа доставляют продовольствие в Лисичанск с момента его освобождения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры доставки хлеба и питьевой воды в Лисичанск.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие Центрального военного округа доставляют продовольствие в Лисичанск с момента его освобождения.

«Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа ежедневно доставляют более одной тонны хлеба, а также около 70 тонн питьевой воды жителям освобождённого города Лисичанск», - говорится в сообщении.

Также российские военные раздали более 40 тонн продуктов и средств гигиены в отдаленном районе Лисичанска - до этого туда не доезжали гуманитарные колонны. В состав раздаваемых жителям наборов вошли крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, детские сладости и памперсы.

В разговорах с военнослужащими ВС РФ местные жители вспоминали, как украинские военные несколько месяцев уничтожали городскую инфраструктуру - объекты отопления и водоснабжения, электростанции.

В МО РФ подчеркнули, что российские военнослужащие помогают всем жителям освобожденных от ВСУ населенных пунктов. Колонны с гуманитарным грузом немедленно формируются и отправляются - это позволяет избежать продовольственного коллапса.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов