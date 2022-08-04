Шесть погибших и «натовский» калибр: что известно об обстреле Донецка на прощании с Корсой

Под обстрел попал не только театр, где проходила церемония прощания, но и отель «Донбасс Палас».

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочная группа попала под обстрел ВСУ в Донецке. Украинские войска открыли огонь по драмтеатру, где началось прощание с погибшей Ольгой Качурой - полковником Народной милиции ДНР. Отдать последние почести пришли ее родные, друзья, простые жители, сослуживцы.

Обстрел начался ровно в тот момент, когда корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев брал интервью у одного из сослуживцев Корсы. Андрей вышел на прямую связь и рассказал об обстановке. По поступающей информации, украинские военные обстреливали город снарядами 155-мм «натовского» калибра.

Под обстрел попал театр оперы и балета, где в 10.30 утра должно было начаться прощание с Ольгой Качурой - легендарным командиром артиллерийского подразделения реактивной артиллерии с позывным Корса, Героем России и Героем ДНР, погибшей накануне в результате обстрела со стороны ВСУ под Горловкой.

Когда у здания стали собираться люди с цветами в руках, в том числе ее родственники, сослуживцы, ВСУ и начали обстрел. И вместе с остальными участниками церемонии журналисты были вынуждены быстро искать укрытие. Под обстрел попал не только театр, где проходила церемония прощания, но и отель «Донбасс Палас», где часто останавливались российские журналисты. По предварительным данным, погибли шесть человек, есть раненые.

О гибели полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики Ольги Качуры под позывным Корса стало известно вчера. Она была командиром реактивного артдивизиона. Ольга Качура стояла у истоков Народной милиции ДНР и была удостоена звания почетного гражданина Горловки. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ей звания Героя России.