В МО РФ заявили о ликвидации до 400 военнослужащих ВСУ в районе Константиновки в ДНР

Также ударом ВКС РФ по позициям 92-й механизированной бригады под Харьковом уничтожены до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о ликвидации до 400 украинских военных и уничтожении 20 единиц военной техники после удара по пункту дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады под Константиновкой.

Также он сообщил о серьезных потерях украинской стороны под Харьковом как в личном составе, так и в бронетехнике. Как утверждает представитель российского военного ведомства, после удара ВКС России по позициям 92-й механизированной бригады ВСУ потеряли до 130 своих военнослужащих и недосчитались 13 единиц бронетехники.

В ежедневной сводке также говорится об активных наступательных действиях ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР под Соледаром, Артемовском и Авдеевкой. По словам Конашенкова, подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ понесли серьезные потери и, потеряв боеспособность, бросили позиции.

Ранее корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев показал позиции военнослужащих Народной милиции ДНР, откуда виден холм, где находится воинская часть ВСУ.

Также в сюжете корреспондента «Звезды» Анатолия Бородкина говорилось, как ОТРК «Искандер» применяется в ходе спецоперации и уничтожает цели в тылу ВСУ.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов