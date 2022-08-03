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«Не ступала нога журналиста»: корреспондент «Звезды» показал позиции НМ ДНР под Авдеевкой

Андрей Лазарев
17:29 03.08.2022
Примерно в километре на подступах к Авдеевке на холме располагается укрепленная бетоном украинская воинская часть.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев показал позиции военнослужащих Народной милиции ДНР, откуда виден холм, где находится воинская часть ВСУ.

«На эти позиции бойцов Народной милиции ДНР еще не ступала нога журналиста. Наша съемочная группа оказалась первой. Примерно в километре на подступах к Авдеевке на холме располагается укрепленная бетоном украинская воинская часть. Именно оттуда ВСУ обстреливали Донецк и позиции военнослужащих Народной милиции ДНР», - рассказал Лазарев.

Сегодня мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели полковника Народной милиции ДНР Ольги Качуры с позывным Корса, которая также была командиром реактивного артдивизиона. Он выразил соболезнования ее семье и близким.

Ранее в Минобороны России озвучили актуальные потери военной техники Украины. С начала спецоперации украинская сторона потеряла 4 231 танк и другие бронемашины.

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