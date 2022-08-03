«Не ступала нога журналиста»: корреспондент «Звезды» показал позиции НМ ДНР под Авдеевкой

Примерно в километре на подступах к Авдеевке на холме располагается укрепленная бетоном украинская воинская часть.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев показал позиции военнослужащих Народной милиции ДНР, откуда виден холм, где находится воинская часть ВСУ.

«На эти позиции бойцов Народной милиции ДНР еще не ступала нога журналиста. Наша съемочная группа оказалась первой. Примерно в километре на подступах к Авдеевке на холме располагается укрепленная бетоном украинская воинская часть. Именно оттуда ВСУ обстреливали Донецк и позиции военнослужащих Народной милиции ДНР», - рассказал Лазарев.

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