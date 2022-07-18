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Уничтожает цели в тылу ВСУ: кадры работы ОТРК «Искандер» на Украине

Анатолий Бородкин
06:10 18.07.2022
Искандер, несмотря на свой внушительный вид, точную электронику и автоматику, установка предельно простая в эксплуатации, разумеется, для специалистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Эта смена позиции -плановая, а не выезд на точку пуска. Первостепенное требование безопасности. Расчет «Искандера» курсирует между десятком проверенных укрытий. Установку круглые сутки, неделями выслеживают украинские дроны, диверсионные группы, провокаторы.

Перегруппироваться успели вовремя. Замаскировать и установить машину должным образом. Крена быть не должно. С командного пункта поступила команда - привести ракеты в боевое положение. Значит скоро поступят координаты цели.

Для выгодной позиции «Искандеру» совершенно необязательно находиться на открытом пространстве и уж тем более на высоте.

«Искандер», несмотря на свой внушительный вид, точную электронику и автоматику, установка предельно простая в эксплуатации, разумеется, для специалистов. Об этом всегда говорят ракетчики. Вот и сейчас, несмотря на многокилометровый марш, а шли по деревенским грунтовкам, на максимально допустимой для тягача скорости, и непростую огневую позицию расчет готов к работе через три с половиной минуты.

Но, пуск крылатой ракетой, именно ее запрашивали на передовой, пока откладывается. Разведка сообщает - противник медлит. Цель - крупный склад вооружения глубоко в тылу ВСУ пока пуст. Поставка туда большой партии вооружения западного образца не состоялась. Воспользовавшись паузой, узнаем у ракетчиков предназначение некоторых панелей управления в кабине «Искандера».

«Это система управления гидроприводом. Нужна для того, чтобы в момент перегрузки ракеты управлять самой гидравликой. Домкратами, крышами, и самой направляющей, на которое будет грузиться само изделие», - рассказал начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер».

Начальник расчета Николай за время спецоперации совершил несколько пусков. Как баллистических, так и крылатых ракет. Все - успешны, заданные цели были уничтожены. В том числе работали и ночью - крылатыми.

«Крылатой ракетой наносим удары по критически важным объектам. Ее преимущество в том, что она низко летит ее не берет ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь», - рассказал начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер».

Тот выход выполнял Николай и его сослуживцы. Цель была за 250 километров от огневой позиции. Подземный бункер с бетонными стенами и потолком толщиной полтора метра. Параметры полета были заданы так, говорят военные, что крылатая ракета не только прошла все расстояние на сверхмалой скорости, огибая рельефы местности, но при приближении к цели, развернулась на 180 градусов и ударила в самую уязвимую точку командного бункера ВСУ.

Ранее на «Звезде» показывали, как «Искандеры» Вооруженных сил Российской Федерации разбивают врага в любым условиях. Российские «Искандеры» обрушивают на ВСУ ракеты, которые за счет сложной траектории успешно избегают обнаружения системами ПВО врага.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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