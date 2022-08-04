Опубликованы кадры из подвала, где пришедшие попрощаться с Корсой укрываются от обстрелов ВСУ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пришедшие попрощаться с полковником Народной милиции Донецкой Народной Республики Ольгой Качурой с позывным Корса, попали под обстрел в центре Донецка. На момент удара церемония еще не началась. Людей эвакуировали в убежища, в том числе съемочную группу «Звезды».

«Наша съемочная группа сейчас находится в укрытии. Это подвал одного из магазинов. Он находится в непосредственной близости к театру оперы и балета, где в 10.30 утра должна была начаться церемония прощания с Корсой. Когда мы писали интервью с сослуживцами легендарного командира, ВСУ нанесли удар по зданию театра и близлежащим территориям. Сразу после удара вместе с теми, кто пришел проститься с Корсой, побежали в ближайшее укрытие. Им оказался этот подвал. Короткими перебежками мы смогли здесь укрыться и пока не имеем возможности выйти на улицу», - рассказал корреспондент Андрей Лазарев.

Под обстрел попали драмтеатр, где проходила церемония прощания, и отель «Донбасс Палас», где часто останавливались российские журналисты. По словам Лазарева, ВСУ до сих пор наносят удары по территории театра, люди очень напуганы, поступает информация о пострадавших. По предварительным данным, в результате обстрела Донецка погибли два человека и еще трое получили ранения.

О гибели полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики Ольги Качуры под позывным Корса стало известно вчера. Она была командиром реактивного артдивизиона. Ольга Качура стояла у истоков Народной милиции ДНР и была удостоена звания почетного гражданина Горловки. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ей звания Героя России.