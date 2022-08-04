Удар по отелю с журналистами: новые кадры последствий обстрела Донецка

В результате обстрела центра города пострадал не только драмтеатр, но и здание отеля «Донбасс Палас».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал последствия обстрела центра Донецка Вооруженными силами Украины. Удар был нанесен по зданию драмтеатра, где проходила церемония прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. Также пострадал отель «Донбасс Палас», где часто останавливались российские журналисты.

«Серьезные разрушения, мы уже видим, что один человек погиб. Пострадали автомобили, которые были на парковке. Известно, что здесь живет сразу несколько журналистов федеральных изданий, это место, где они часто селятся. Наверху выбиты окна, а внизу максимально серьезные разрушения», - рассказал корреспондент

Сегодня, 4 августа, ВСУ обстреляли центр Донецка, где проходила церемония прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. Съемочная группа нашего телеканала была вынуждена укрыться в бомбоубежище.