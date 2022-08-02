В Белом доме заявили об отсутствии противоречий принципу «одного Китая» в визите Пелоси на Тайвань

Также было отмечено, что за текущим визитом третьего по важности лица в США внимательно следят в Белом доме.

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В Белом доме прокомментировали свое отношение к принципу внешней политики китайского правительства - «один Китай». В Соединенных Штатах заявили, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань вечером 2 августа этому принципу не противоречит.

С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Во время брифинга он сообщил, что за текущим визитом третьего по важности лица в США внимательно следят в Белом доме. Также Кирби отметил, что для обеспечения безопасности Пелоси приняты соответствующие меры.

«Разумеется, мы следим за ее поездкой, как мы делаем это всегда, когда речь идет о членах Конгресса. Мы приняли все необходимые меры для обеспечения ее безопасности в поездке по региону. Позвольте мне пояснить: визит спикера полностью согласуется с нашей давней политикой "одного Китая". Мы ясно дали понять, что никаких изменений в нашей политике "одного Китая" нет», - приводит его слова ТАСС.

Ранее послу США в КНР Николасу Бернсу был выражен протест китайской стороны. МИД Китая вызвало американского посла «для подачи торжественных представлений и решительных протестов США от имени китайского правительства по поводу Палаты представителей США».