Вице-канцлер ФРГ заявил, что Европа капитулирует в случае запуска «Северного потока - 2»

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Одобрение ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2» будет означать капитуляцию Европы. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, выступая в Брюсселе на внеплановом заседании Совета ЕС на уровне министров энергетики.

По словам Хабека, запуск трубопровода увеличил бы зависимость Европы от европейского газа, что «прямо противоположно» тому, над чем ЕС работал последние полгода.

«Конечно же это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», - цитирует его ТАСС.

По мнению Хабека, сокращая поставки по «Северному потоку», Россия стремится разрушить солидарность в Европе из-за высоких цен на газ и «продавить» запуск «Северного потока - 2».

Он также отметил, что план сокращения потребления газа, согласованный министрами энергетики 27 стран Евросоюза является «сильным сигналом против всех насмешников и всех презирателей» ЕС. Ходили слухи, что Европа разобщена и никто не захочет экономить газ, однако развеять их удалось всего за пять дней, заявил Хабек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Северный поток - 2» готов полностью удовлетворить нужды Европы в топливе, однако он закрыт по политическим причинам.