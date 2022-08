В стране и мире Колумнист New York Times написал о реальном отношении Белого дома к Зеленскому Анастасия Бобылева В статье в разделе «Мнения» американский публицист заявил, что чиновники США более обеспокоены руководством Украины, чем демонстрируют на публике. © Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Недоверие между американскими чиновниками и президентом Украины Владимиром Зеленским намного больше, чем сообщается. Об этом рассказал колумнист New York Times Томас Фридман, поместив свою статью в раздел «Мнения». «Дорогой читатель, украинская война не окончена. И в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается», - пишет он. Автор статьи выразил возмущение по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, обострившего отношения между США и Китаем. Фридман назвал этот поступок безрассудным, особенно в связи с незавершенностью конфликта на Украине. В Киеве, по словам колумниста, творятся «забавные дела». Он приводит в пример увольнение Зеленским главы службы Безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой. Запад, пишет Фридман, как будто не хочет разбираться в причинах и заглядывать «под капот» в Киеве, опасаясь найти коррупцию и беззаконие в стране, в которую столько вложили. Ранее стало известно, что Китай допускает военное объединение с Тайванем. Об этом рассказал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. Также МИД Китая выразил протест послу США в связи с визитом Пелоси на Тайвань. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика