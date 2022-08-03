В КНР не исключили объединение с Тайванем военным путем

Сейчас материковое государство прилагает все возможные усилия для объединения с островом мирным путем.

© Фото: Cfoto Keystone Press Agency Globallookpress

Материковый Китай не отказывается от вариантов военного объединения с Тайванем. Но при этом будет прилагать значительные мирные усилия для этого. В качестве причины указана необходимость «достаточного сдерживания против потенциальных сепаратистов».

Об этом рассказал директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китайской Народной Республики Фу Цун. Своим комментарием он поделился в беседе с ТАСС.

«Что касается Тайваня и объединения Китая, то наша позиция состоит в том, что мы делаем все возможное для объединения страны мирным путем. Но мы не отказываемся от военного варианта. Причина в том, что у нас должно быть достаточно сдерживания против потенциальных сепаратистов», - цитирует его слова агентство.

Немногим ранее в Китае назвали некорректными попытки стран Запада исключить Российскую Федерацию из международных дискуссий и вовсе не иметь общения с Россией.

Также в КНР обратились к США с призывом вывести все свое ядерное оружие из стран Европы. Вместе с тем, отмечена необходимость неразмещения его в каком-либо регионе мира.