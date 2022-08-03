CGTN: Китай временно прекращает экспорт песка на Тайвань

Сохраняется напряженность вокруг ситуации с Тайванем.

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По сведениям прессы, Китай временно перестанет производить экспорт песка на территорию Тайваня. Такие сведения сообщил телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции КНР.

Незадолго до этого в китайско-американских отношениях возникла заметная напряженность вокруг ситуации с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров. МИД Китая выступил с решительным протестом, призвав Соединенные Штаты прекратить давление в попытке подчинить своему контролю азиатское государство.

Власти КНР призвали американскую сторону не вмешиваться в дела чужой страны. Действия США по поддержанию сепаратистских настроений в Тайване назвали «очень опасной игрой с огнем».