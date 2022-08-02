МИД КНР назвал игрой с огнем желание США сдерживать Китай с помощью Тайваня

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В Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики заявили, что Соединенные Штаты Америки с помощью Тайваня хотят сдерживать Китай и назвали действия Штатов «очень опасной игрой с огнем». Кроме того, китайское внешнедипломатическое ведомство выражает протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и на фоне этого уже сделало Вашингтону серьезное заявление.

«Американская сторона пытается использовать Тайвань для сдерживания КНР, они непрерывно искажают значение принципа "одного Китая", укрепляя официальные контакты с Тайванем и поддерживая его сепаратистскую деятельность. Это очень опасная игра с огнем. Те, кто играют с огнем, подожгут сами себя», - передает телеканал CCTV заявление МИД КНР.

Немногим ранее американский спецборт с Нэнси Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайбэя. До этого в МИД Китая подтвердили жесткий ответ Китая в случае визита Пелоси на остров.